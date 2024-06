Lõiv loodab Pariisi olümpial äärmuslikele tingimustele

MK-etappidel, kus konkurents tiitlivõistlustest suurem, ei ole maastikuratturil Janika Lõivul sel hooajal õnnestunud end veel esikümnesse murda.

"MK-etappidega on keeruline, kuna nad toimuvad nii erinevates tingimustes ja rajad on väga erinevad," rääkis Lõiv. "See aasta on mul kahjuks iga kord midagi ka juhtunud. Selleks, et täna sõita MK-etapil esikümnesse, on vaja õnne ka."

Parimad sõidud tegi Lõiv maikuus Rumeenias. Vihmas ja kõigest kahe soojakraadiga peetud Euroopa meistrivõistlustel jäi tal lühirajal pronksmedalist puudu vaid 11 sekundit ning olümpiakrossis tuli kaheksas koht.

"See on kindlasti läbi aegade minu kõige hullem sõit. See tunne, kui sa lähed järgmisele ringile ja pool sõitu on veel minna, aga käed on nii ära jäätunud, et ei saa lihtsalt pidurit vajutada või amorti lukustada, oli ikka hirmus küll," meenutas Lõiv.

Mida Lõiv Pariisi olümpiamängudelt ootab? "Oleneb, mis ilm seal Pariisis tuleb. Tundub, et mulle sobivad sellised äärmuslikud tingimused. Võib-olla ma siis vaimselt võtan ennast kokku, kui on väga kuum või väga külm. Ma loodan, et seal tulevad sellised tingimused, mis mulle sobivad."

Et olümpiaks saada parem stardikoht, mis on väga oluline, peab Lõiv koguma reitingupunkte veel MK-etappidel Šveitsis ja Prantsusmaal. Samuti on vahetult enne olümpiat võimalik teenida kopsakad punktid Eesti meistrivõistlustelt.