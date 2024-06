Russell stardib Kanadas täpselt sama aja sõitnud Verstappeni ees

Montrealis Gilles-Villeneuve'i ringrajal toimunud kvalifikatsiooni esimeses sessioonis oli kiireim Verstappen 1.12,360, teises sessioonis näitas parimat minekut aga Russell (1.11,742). Otsustavas sõidus läbis Russell raja ajaga 1.12,000, kuid Verstappen sai veidi hiljem hakkama täpselt sama ajaga.

Kuivõrd Russell sai oma aja kirja Verstappenist varem, saab esikohalt startida just britt, kes startis viimati parimalt stardikohalt kaks aastat tagasi Ungaris. "Imeline, see on nii hea tunne. Me oleme võistkonnaga nii palju tööd teinud. Ütlesime Monacos, et saame loodetavasti nüüd hooaja käima ja praegu tundub, et saimegi," ütles 26-aastane Russell.

Vormel-1 sarja ajaloos on enne vaid üks kvalifikatsioonisõit sarnaselt viiki jäänud, 1997. aastal lõpetasid Euroopa GP-l kvalifikatsioonis lausa kolm sõitjat sama ajaga - Jacques Villeneuve, Michael Schumacher ja Heinz-Harald Frentzen. Keegi neist kolmest põhisõitu ei võitnud, ainult Villeneuve lõpetas esikolmikus. Võidu teenis hoopis Mika Häkkinen.

Pühapäeval kolmanda koha teeninud Lando Norris ei jäänud Russellist ja Verstappenist kuigi kaugele, McLareni mees lõpetas ajaga 1.12,021 (+0,021). Tema kõrvalt stardib pühapäeva õhtul toimuvas põhisõidus tiimikaaslane Oscar Piastri (+0,103).

Kolmandast reast saavad lähte kümme aastat tagasi Kanadas oma karjääri esimese võidu teeninud Daniel Ricciardo (RB; +0,178) ning Fernando Alonso (Aston Martin; +0,228). Nende tagant stardivad Lewis Hamilton (Mercedes; +0,280) ja Yuki Tsunoda (RB; +0,414) ning viiendast reast Lance Stroll (Aston Martin; +0,701) ning Alex Albon (Williams; +0,796).

Ferrari võistkonnal läks kvalifikatsioonis kehvasti - äsja Monacos võidutsenud Charles Leclerc teenis kvalifikatsioonis 11. koha (+0,949), tiimikaaslane Carlos Sainz (+0,986) stardib tema kõrvalt.

Kanada MM-etapi põhisõit algab Eesti aja järgi kell 21.00.