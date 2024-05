Kregor Zirk naasis haiguspausilt hooaja tippmargiga

Eelmise nädala alguses viirushaiguse küüsi langenud Kregor Zirk jättis Mare Nostrumi võistlustuuri esimese etapi Prantsusmaal vahele, kuid oli kolmapäeval võistlustules. Ta startis 100 m liblikujumises, kus pidi hooaja tippmargiga 54,07 leppima 22. kohaga.

"Kokkuvõttes umbes selline ujumine nagu ma eeldasin," rääkis Zirk pärast starti. "Vajutasin küll gaasi, kuid hetkel ei ole seda kiirust, et suurte poistega kõrvuti püsida."

"Positiivne oli see, et finišiseina puudutades oli tunne, et võiksin ühe 100 meetri veel otsa panna," lisas Zirk, kes stardib neljapäeval oma põhialal 200 m liblikujumises ning teeb kaasa ka kolmandal etapil Monacos.

Võistluste avapäeval hoolitses Eesti ujujate parima tulemuse eest Alex Ahtiainen, kes murdis ainsa eestlasena A-finaali ning saavutas kaheksanda koha.

Ahtiainen läbis eelujumistes 100 m liblikat ajaga 52,77 ning pääses paremuselt viienda ajaga finaali. Finaalis oli eestlasel võimalus mõõtu võtta mitmete maailmastaaridega nagu olümpiavõitjad Kristof Milak, Chad le Clos ja 100 m seliliujumise maailmarekordi omaniku Thomas Cecconiga.

Aprilli keskel Bergenis hooaja tippmargi 52,52 ujunud Ahtiaineni finaal ebaõnnestus ning ta pidi leppima ajaga 53,32. Esikoha teenis Euroopa rekordi omanik Milak, kes kordas ajaga 50,95 võistluste rekordit. Teisena lõpetas hollandlane Nyls Korstanje (51,97) ja kolmandana jaapanlane Genki Terakado (52,03).