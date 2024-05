Rannula: see oli tasu stabiilse hooaja eest

Finaalis alistati Tartu Ülikool Maks & Mooritsa kolmes mängus. Rannula sõnul olid nad vastasest lihtsalt parem meeskond.

"See oli tasu selle hooaja stabiilsuse eest," lausus ta ERR-ile. "Ma arvan, et tegime väga stabiilse ja tubli hooaja. Arvestades, et oli väikseid tagasilööke ja vigastusi. Ma arvan, et finaal näitas meie sisu."

Kedagi individuaalselt välja tuua ta ei soovi. "Play-off'is on kindlasti vaja ka isiksusi, aga seda meeskonda peab kindlasti nimetama meeskonnaks. Ma kedagi üksikult kindlasti esile ei too."

Kuna Rannula võitis ka kahe aasta eest Pärnu Sadamaga, siis temale oli see kolmas tiitel järjest. "Hooaja lõpus teame kõik, et Eestis on ikkagi Eesti meistritiitel tähtis," sõnas ta.

"Alati on omad pinged ja vastutused. Aga nagu alguses ütlesin - minu jaoks on see hooaeg eriline. See põhiturniir, mis tegime - seda ei ole lihtne teha. Üks kaotus terve turniiri peale ja play-off'is kindlalt asjad ära - ma olen kindlasti rahul."