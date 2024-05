Eesti rekordi jooksnud Maasik: mu eelnev taust aitab takistusjooksuks kaasa

Reedel kümme aastat Jekaterina Patjuki nimel olnud Eesti rekordi 9.48,62 peale nihutanud Maasik otsustas Kadrioru staadionil karikavõistlustel osaleda, sest pühapäev oli viimane päev koguda EM-reitingupunkte. Uuest rekordist jäi seekord teda lahutama veidi üle viie sekundi.

"See [EM-il osalemine] on minu jaoks suur unistus ja eesmärk, tuli täna veel viimast võimalust kasutada. Kahjuks päris nii head tulemust ei tulnud kui üleeile, mis on ka loogiline, aga mul on hea meel, et suutsin pingutada," rääkis Maasik võistluse järel ERR-ile.

"Kogu viimane aasta ja talv läks ettevalmistus päris hästi. Uskusin, et olen 9.45 vormis, aga eks on alati nii, et kui hea tulemus välja tuleb, on väga hea meel ja tundub natuke uskumatu. Endalegi oli võib-olla väike üllatus, kui see lõpuks tehtud sai," sõnas Maasik reedese rekordjooksu kohta.

30-aastane Maasik on edukalt tegelenud erinevate distsipliinidega, sügisel krooniti ta Eesti meistriks 10 km maanteejooksus ning veidi enam kui kümme aastat tagasi tuli ta riigi meistriks ka 400 meetri tõkkejooksus. Viimastel hooaegadel on staadionil tema põhialaks saanud takistusjooks, mille isiklik tippmark on vähem kui kahe aastaga paranenud ligi poole minuti võrra.

"Olen peaaegu kõik kergejõustikualad oma elu jooksul läbi proovinud ja võib-olla see on üks põhjus, miks takistusjooks mulle sobib: see ei hõlma mitte ainult vastupidavuskomponenti, vaid ka jõuliseid oskusi ja tehnikat, milles kõik eelnev taust aitab kaasa," arvas Maasik.

Eestlanna on EM-ile pääsemisele väga lähedal, kuigi ametlikud nimekirjad veel lukku löödud ei ole. "Väga-väga loodan, mina olen omalt poolt kõik teinud ja seda enam mõjutada ei saa. Läheb nagu läheb ja kui mitte see aasta, siis Euroopa meistrivõistlusi tuleb veel!" oli Maasik positiivne.