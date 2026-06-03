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Verlin jäi Paavo Nurmi mängudel finaali ukse taha, Maasik 11.

Kergejõustik
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Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused
Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Tõkkejooksja Kreete Verlin võistles kolmapäeval Turus toimuvatel Paavo Nurmi mängudel, kuid finaalikohta pälvida ei õnnestunud. Laura Maasik teenis 3000 meetri takistusjooksus 11. koha.

29-aastane Verlin ületas finišijoone ajaga 13,57, millega teenis enda eeljooksus seitsmenda koha. Eestlanna jäi mullu juunis püstitatud isiklikust rekordist (13,11) pea poole sekundi kaugusele.

Selles eeljooksus oli kiireim ameeriklanna Rayniah Jones, kes sai ajaks 12,89. 13 sekundi piiri alistas veel soomlanna Saara Keskitalo (12,97). Kohaga pääses finaali veel prantslanna Sacha Alessandrini (13,06), ajaga sai edasi ka itaallanna Elena Carraro (13,07).

Teises eeljooksus said nii soomlanna Lotta Harala kui ka ungarlanna Luca Kozak kirja aja 12,97, kolmandana sai edasi hollandlanna Maayke Tjin A-Lim (13,07) ning finaali pääses veel australlanna Michelle Jenneke (13,13).

Võistlustulle asus ka Laura Maasik, kes teenis 3000 meetri takistusjooksus ajaga 9.56,84 11. koha. Eestlanna on takistusjooksus teinud sel hooajal ühe stardi, kui ta jooksis eelmisel nädalal Prantsusmaal välja aja 10.03,06, 2024. aasta juunis sai ta EM-il ajaks Eesti rekordit tähistava 9.44,20.

Paavo Nurmi mängudel teenis esikoha etiooplanna Alemnet Wale, kes ületas joone ajaga 9.16,18. Kaugele ei jäänud isikliku rekordi jooksnud ameeriklanna Gracie Hyde (9.16,61) ning soomlanna Ilona Mononen (9.18,50).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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