VIDEO | Rovanperä ja Solberg keerasid sajameetrise vahega masina külili

Reedese võistluspäeva teises pooles liidrikoha haaranud Rovanperä kaotas laupäevasel teisel katsel auto üle kontrolli, libises paremkurvis teelt välja ning masin jäi puu najale külili.

Vaid sada meetrit hiljem tegi avarii ka Soome ekipaaži järel teel olnud WRC2 klassi liider Oliver Solberg, kes rullus oma Škodaga lausa neli korda üle katuse. Kõik neli meest pääsesid vigastusteta, ent päev on nende jaoks lõppenud.

Rovanperä õnnetuse järel kerkis WRC klassis liidriks Sebastien Ogier, kes edestab napilt Ott Tänakut; WRC2 arvestuses on nüüd esikohal Yohan Rossel.

BIG DRAMA, The WRC2 Leader @OliverSolberg01 has flipped his car just 100m further into the stage! #WRC | #RallydePortugal pic.twitter.com/RP47n5Kl4b