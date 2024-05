Lõpukilomeetritel võimu näidanud Pogacar sai roosa liidrisärgi omale

Velotuuri avaetapil kolmanda kohaga leppima pidanud Pogacar sõitis pühapäeval 161 kilomeetrise etapi vältel võimsalt, kuid umbes 11 kilomeetrit enne lõppu purunes tema ratta esirehv ning sloveen käis külili.

POGACAR DOWN



Tadej Pogacar is down with a puncture with 11km to go in the Giro d'Italia #Giro2024 pic.twitter.com/Io52sJ9TUi