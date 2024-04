Rannula suure mängu eel: kõik hakkab pihta mees-mehe võitlusest

Kalevi ja Prometei põhihooaja omavaheliste mängude üldseis jäi viiki – novembris pidi Kalev vastu võtma 72:103 kaotuse, aga jaanuaris teeniti kodupubliku toel 80:65 võit.

"Kindlasti on vastase keskendumine nüüd teistsugune. Sel ajal [jaanuaris] mängisid nad veel eurosarjas ja võib-olla igaks kohaliku liiga mänguks nii tõsiselt ei valmistunud. Kuigi nad kindlasti teadsid juba eelmisest hooajast, et meie vastu on Eestis raske mängida," alustas Kalevi peatreener Heiko Rannula.

"Eesolev mäng tuleb kindlasti teistsugune. See on ikkagi finaal ja nende hooaja viimane mäng. Neil on pinge peal ja nad valmistuvad kõvasti. Samas ma usun, et oleme tõestanud, et saame nende vastu mängida," jätkas kalevlaste juhendaja.

Rannula nimetas finaali võtmesõnadeks korvialust võitlust ja kiirrünnakuid. "Taktikast võib alati rääkida, aga kõik hakkab ikkagi pihta mees-mehe võitlusest. Neil on väga võimas eesliin. Kui suudame seal keha vastu panna ja saame korvi all kohavõitlusega hakkama nii, et ei pea kogu aeg üksteist liiga palju aitama, siis on see juba hea eeldus võiduks," analüüsis Rannula.

"Pluss me ei tohi lasta neil jooksma hakata. Kui lubame neil kiirrünnakutel kergeid korve saada, siis sellise satsi vastu läheb väga raskeks," jätkas ta. "Ise peame tempot kontrollima ning kui enda mängu käima saame ja publiku enda selja taha, siis arvan, et saame mängida küll."

Kalevi loots tõdes, et poolfinaalseerias kaotatud mäng oli äratuskellaks kogu meeskonnale. "Me ei ole superstaaridest koosnev meeskond, et nipsust võtame end kokku ja hakkame mängima. Ventspils oli kodus tubli. Meie alustasime liiga pehmelt ja andsime neile enesekindluse. Nagu ma juba ütlesin, siis play-off'is on lauavõitlus, lahtised pallid ja füüsiline võitlus kõige alus. Ventspilsis eksisime sellega."

Finaalmäng algab laupäeval Unibet Arenal kell 19.00.