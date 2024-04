Nädalavahetusel selguvad neljas liigas korvpalli medalivõitjad

Laupäeval kohtuvad Unibet Arenal Eesti-Läti korvpalliliiga finaalis omavahel põhiturniiri võitja BC Kalev/Cramo ning tiitlikaitsja BC Prometei.

Tänavusel hooajal on kohtutud kahel korral, kui 25. novembril peetud mängus Riias pidid kalevlased tunnistama Prometey 103:72 paremust. Teine omavaheline kohtumine peeti 6. jaanuaril, mis lõppes Kalev/Cramo 80:65 võiduga ning kus püstitati Eesti-Läti Korvpalliliiga läbiaegade publikurekord, kui kohtumist tuli vaatama 5908 inimest.

BC Kalev/Cramo mänguvankrit on hooaja teises faasis vedanud Manny Suarez (11.4 punkti, 5.5 lauapalli), Kregor Hermet (10.2 punkti, 5.2 lauapalli) ning ameeriklane Ben Shungu (14.9 punkti ja 2.9 resultatiivset söötu). Valitseva meistri BC Prometei ridades on silmapaistvamad mängijad tänavusel hooajal olnud Ondrej Balvin (11.2 punkti, 7.7 lauapalli), Ronald March (13.5 punkti, 4.3 lauapalli) ning Tai Odiase (13.6 punkti, 4.8 lauapalli).

***

Koduse naiste meistriliiga kulminatsioon leiab samuti aset laupäeval Unibet Arenal.

Kell 12:30 algavas pronksimängus kohtuvad põhiturniiri teine naiskond TSA/Cityteed ning põhiturniiri viies Korvpallinaiskond OSK/Vesiir. Omavahel on kohtutud tänavu kahel korral ning mõlemast mängust (72:35 ning 85:44.) on võitjana väljunud TSA naiskond.

Eesti naiste korvpallimeister selgub kell 15 algavas finaalis, kus vastamisi on Audentese Spordigümnaasiumi naiskond ning Audentes/Tallinna Ülikool. Audentese Spordigümnaasium mängis tänavusel hooajal Läti naiste korvpalliliigas, kus kümne naiskonna seas tuldi kuuendale kohale. Spordigümnaasiumi naiskonna liidriteks Läti liigas peetud mängudes olid Keandra Koorits (20.8 punkti) ning Sille-Liis Mölder (14.7 punkti).

Teine finalist Audentes/Tallinna Ülikool oli NKML-i põhiturniiri selge liider, kus 16 peetud kohtumisest võideti 15. Audentese naiskonna veduriteks on tänavusel hooajal olnud Trine Kasemägi (18.4 punkti, 7 lauapalli) ning Laina Mesila-Kaarmann (15.1 punkti, 8.7 lauapalli).

***

Tänavu suure publikuhuvi toel kulgenud Saku I liiga kulminatsioon toimub sel reedel Rakvere Spordikeskuses. Kell 18 algavas pronksikohtumises lähevad vastamisi põhiturniiri kolmas Reinar Halliku KK/Vinni vald ning põhiturniiri neljas Tartu Ülikool/Estiko. Tänavu on kohtutud kahel korral, kus omavaheliste mängude seis on tartlaste kasuks 2:0 – 83:96 ning 71:66.

Saku I liiga meister selgub kell 20:30 algavas finaalis, kus 21 võidu ja ühe kaotusega põhiturniiri lõpetanud Tere Kadrina Karud kohtub valitseva meistri Eesti Maaülikool/Evocon-iga (põhiturniiril 17 võitu, viis kaotust). Omavahel on kohtutud kahel korral, kus mõlemad mängud on võitnud Kadrina meeskond –93:86 ning 79:106.

Kadrina meeskonna edus on tänavu suur roll olnud neljal mängijal – Janar Anistel (23.6 punkti, 4.2 res. söötu), Anton Davydiukil (18.2 punkti, 9.9 lauapalli), Joonas Järveläinenil (17.1 punkti, 6.3 lauapalli) ning Sten Saaremäelil (15.8 punkti, 3.7 res. söötu). Valitseva meistri Eesti Maaülikooli liidriteks on kujunenud sel hooajal Tom Kaldre (16.7 punkti, 7.2 lauapalli), Markus Kikkatalo (12.5 punkti, 5.4 lauapalli) ning Joosep Russak (11.4 punkti, 4.5 lauapalli).

***

Saku II liigas asuvad meeskonnad medalite nimel Rakveres võistlustulle päev hiljem ehk laupäeval. Kell 13 algavas pronksimatšis kohtuvad KK Paulus ning TalTech BS/FENSTER, kes tänavu kohtunud kahel korral, kus mõlemast mängust on võitjana väljunud Pauluse meeskond – 64:78 ning 97:70.

Saku II liiga tiitli nimel asuvad laupäeva pärastlõunal kell 15:30 võitlema põhiturniiri valitseja Team Kaitsevägi (19 võitu, üks kaotus) ning põhiturniiri kuues Haapsalu Herilased (11 võitu, üheksa kaotust). Omavahel on kohtutud kahel korral, kus mõlemad kohtumised on lõppenud Kaitseväe meeskonna kasuks –60:76 ning 92:79.

Team Kaitseväe meeskonna selgeks liidriks tänavu on olnud Ralf Sats (22.6 punkti, 5.7 lauapalli, 4.4 vaheltlõiget). Suure panuse Kaitseväe meeskonna edusse on andnud ka Erik Kaasik (13.3 punkti, 4.1 res. söötu) ja Kristo Juurak (11 punkti, 5.9 lauapalli). Haapsalu Herilaste meeskonda on vedanud Marcus Lenk (17.4 punkti, 6.4 lauapalli), Andre Reinart (12.7 punkti, 6.3 lauapalli) ning Andres Andrei (9.4 punkti, 5.3 lauapalli).

Piletid finaalipäevadele on müügil Piletilevis, naiste korvpalli meistriliiga ja Saku II liiga finaalipäevale on sissepääs tasuta.