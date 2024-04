Martin Dorbek: raha või võistkonna suurus ei mängi

"Meil läks poolfinaalseeria viimase mängu peale, nii et väga pikka pausi pole olnud, et selle üle mõelda. Paar päeva möödas ja ongi mäng käes. Eks sellised suured mängud on toredad ja sellepärast me korvpalli mängimegi," alustas Kalevi kapten Martin Dorbek.

"Finaali teeb erilisemaks see, et tegemist pole seeriaga, vaid üks mäng. Raha või võistkonna suurus ei mängi, vaid mängivad 12 meest võistkonnas. Muud faktorid jäävad välja. Oleme väga õnnelikud, et saame Unibet Arenal mängida ja loodetavasti tuleb saal rahvast täis," lisas Dorbek.

Kalev kohtus Prometeiga viimati jaanuaris, kui Unibet Arenal teeniti 80:65 võit. "Tol hetkel oli see mäng tähtis põhiturniiri võidu jaoks. Meil on vahepeal koosseisus paar muudatust olnud, mõned on ära kukkunud ja teised asemele tulnud," märkis Dorbek.

Erinevalt Prometeist vajas Kalev poolfinaalis edasipääsuks kolme mängu, sest seeria teises kohtumises jäädi võõrsil Ventspilsile ootamatult suurelt alla. "See kaotus oli meile äratuskellaks, aga samas võttis pinged maha. Meie pika võiduseeria jooksul hakkasid kõik vaatama, et kas ikka võidame või komistame kellegi otsa. Võib-olla tuli see kaotus meile hoopis kasuks," ütles Dorbek.

Finaalmäng algab laupäeval Unibet Arenal kell 19.00.