Kalev/Cramo tagas koha ühisliiga finaalis

Kalev sai esimestel minutitel Rauno Nurgeri vedamisel 9:4 algedu, kuid Ventspils vastas 8:0 spurdiga. Sealt edasi oli Kalev kogu ülejäänud avapoolaja tagaajaja rollis ning pikemale pausile mindi 32:34 kaotusseisult.

Teine poolaeg algas sarnaselt esimesele, kuid seekord lätlaste ponnistused vilja ei kandnud. Kalev sai kätte kaheksapunktilise eduseisu, mis veerandi lõpus pisut sulas. Juhtohje Kalev siiski enam käest ei andnud ja teenis lõpuks võidu numbritega 84:73 (13:16, 19:18, 26:20, 26:19).

"Au Ventspilsile – nad võitlesid kõvasti. Aitäh publikule, kes tuli täna meile kaasa elama. Ilma nendeta oleks see mäng väga raske olnud. Oleme väga-väga tänulikud publikule," olid Nurgeri esimesed mängujärgsed mõtted.

Kalev tabas viskeid väljakult 42-protsendiliselt (29/68), Ventspilsi näitaja oli 37-protsendiline (27/72). Lauavõitluse võitis Kalev 44:40 ning pallikaotusi kogunes Kalevil 10 ja Ventspilsil 14.

"Ventspils on lauavõitluses väga hea. [Ronalds] Zakis ja [Toma] Vasiljevic on selles eriti head, aga see oli meil ammu teada. Õnneks suutsime neid täna piisavalt lauast eemale hoida, et võit tuli ära," jätkas Nurger.

"Poolajal oli riietusruumis tavaline jutt. Teadsime, et oleme suutelised neid võitma. Oleme terve hooaja näinud, et oleme suutelised head mängu tegema ja täna tõestasime, et oleme hea võistkond," lisas 15 punkti ja seitsme lauapalliga panustanud Nurger.

Võitjate ridades viskas Ben Shungu üleplastimehena 26 punkti, lisaks jagas ta kaaslastele viis tulemuslikku söötu. Manny Suarez lisas 14 silma ja hankis samuti seitse lauda. Ventspilsi resultatiivseimaks kerkis Ishmael El-Amin 18 punktiga.

Kalev kohtub finaalis tiitlikaitsja BC Prometeiga, kes sai teises poolfinaalseerias mängudega kaks-null jagu Riia VEF-ist. Põhihooaja esimeses omavahelises mängus pidi Kalev vastu võtma 72:103 kaotuse, aga teises mängus teeniti 80:65 võit.

Nurger tegi kossufännidele üleskutse. "Rahvas, tulge saali! Eelmine mäng nende vastu Unibet Arenal oli väga kõva elamus ja me loodame seda korrata!".

Finaalmäng toimub sel laupäeval Unibet Arenal.