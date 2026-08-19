Pärnus selgub nädalavahetusel Läänemere parim rannajalgpalliklubi

Laupäeval peetakse Pärnu rannas Läänemere rannajalgpalliliiga finaalneliku kohtumised, kus tiitli nimel heitlevad kaks Eesti klubi ning Saksamaa ja Norra võistkonnad.

Liiga põhiturniiri järel tagasid pääsu finaalnelikusse Saksamaa klubi Rostocker Robben, Norra KFUM Stavanger ning Eesti klubid Pärnu BSC Tervis ja Nõmme BSC. Poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi kaks Eesti meeskonda, mis tähendab, et Läänemere liiga finaalis püüab karikat kindlasti üks Eesti klubi, vahendab jalgpall.ee.

Pärnus antakse esimesele poolfinaalile avavile kell 12, kui Rostocker Robben kohtub KFUM Stavangeriga. Teises poolfinaalis lähevad kell 13.30 vastamisi Nõmme BSC ja Pärnu BSC Tervis. Kolmanda koha mäng algab kell 17 ning finaal kell 18.15.

Juubelihooaega tähistav Läänemere rannajalgpalliliiga saab tänavu uue võitja, sest finaalnelikusse ei pääsenud tiitlikaitsja SK Augur Enemat Coolbet. Tänavusel hooajal ei osalenud liigas ka kahekordne võitja BSC Copenhagen (Taani) ega 2022. aastal esimese liigatiitli võitnud Vides Tehnika Erawadee (Läti).

Lisaks Läänemere rannajalgpalliliiga finaalneliku kohtumistele peetakse samal väljakul Eesti ja Läti esiliigaklubide karikavõistlusi. Kuus meeskonda on jagatud kahte kolmeliikmelisse alagruppi, millele järgnevad kohamängud. Päev esiliigaklubidele saab Pärnus alguse kell 10.30.