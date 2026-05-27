Barcelona talismanist huvitub ambitsioonikas Inglise klubi

32-aastane Putellas kinnitas teisipäeval ühismeedias, et lahkub 14 aasta järel Barcelonast ja hakkab vabaagendina uut koduklubi otsima.

"Olen öelnud, et tahan Barcelonast lahkuda oma võimete tipus ja nüüd on see hetk käes. Kui olin kuue aasta vanune, siis nägin, kuidas kogu staadion elas kaasa Barcelona meeskonnale ja mulle poleks kunagi pähe tulnud, et ühel päeval hüüavad 90 000 cules't [Barcelona fänni] minu nime. Oleme naiskonna viinud kõrgemale, kui oleksime eales osanud ette kujutada," kirjutas hispaanlanna.

Inglismaa meedia teatel huvitub tõsiselt Putellasest London City Lionesses, kes tõusis eelmisel aastal sealsesse kõrgliigasse ja saavutas tänavusel hooajal tippkonkurentsis kuuenda koha. London City miljardärist omanik Michele Kang ei ole rahaga kitsi ning tema eesmärk on viia klubi nii koduses konkurentsis kui ka Euroopas absoluutsesse tippu.

London City hingekirja kuulub juba mitu endist Barcelona mängijat, teiste seas ka Putellase lähedane sõber Jana Fernandez. Lisaks liitub Inglismaa meedia andmeil klubiga peagi ka Barcelona ja Hispaania koondise kaitsja Mapi Leon.

Putellas võitis Barcelona särgis kokku 38 tiitlit, sealhulgas kümnel korral Hispaania meistrivõistlused ja neljal korral Meistrite liiga. Ta esindas klubi kõikide sarjade peale 512 kohtumises ja lõi 234 väravat. 2021. ja 2022. aastal pälvis Putellas naiste Ballon d'Or'i auhinna.