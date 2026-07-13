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Mike James liitus Türgi tippklubiga

Korvpall
Mike James
Mike James Autor/allikas: euroleaguebasketball.net
Korvpall

Euroliiga tipptasemel tagamängija Mike James on ametlikult siirdunud Istanbuli Anadolu Efesi ridadesse, kus ta sõlmis 1+1 lepingu.

Euroliiga ajaloo resultatiivseim mängija teatas aprillis, et lahkub Monacost, kus ta veetis viis hooaega. Monaco ridades võitis James kolm Prantsusmaa meistritiitlit ning osales kahel korral Euroliiga finaalturniiril. Lisaks pälvis ta 2024. aastal Euroliiga kõige väärtuslikuma mängija tiitli. 

Eelmisel hooajal kogus punktikütt keskmiselt 16,4 punkti, 6,5 korvisöötu ja 3,5 lauapalli. Aastatel 2021–2026 oli James Euroliigas parim nii kogutud punktide arvu kui ka resultatiivsete söötude, mänguminutite ja efektiivsusnäitaja poolest.

Monaco on jõudnud Euroliiga play-off'i igal hooajal, mil James on klubisse kuulunud.

Tippmängija uus koduklubi sai eelmisel hooajal Euroliigas 19. ehk eelviimase koha. 

Toimetaja: Lisette Holst

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