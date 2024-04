Romet Jürgenson: JWRC on hea lava, kus näidata oma potentsiaali

Jürgensoni sõnul aitab Team Estoniasse kuulumine kaasa toetajate hankimisele. "Neid leida on oluliselt lihtsam. Siia kuuluda on kvaliteedimärk ja ideed on tänu sellele oluliselt lihtsam maha müüa," lausus Jürgenson ERR-ile.

Tänavu teeb 24-aastane Jürgenson esimest korda kaasa Junior WRC hooaja. "Tänu sellisele programmile nagu FIA Rally Star oleme selle võimaluse saanud. See on väga hea redel, kus edasi areneda," jääb ta rahule.

"Kui peaks see aasta hästi minema, siis on seal võimalik ka järgmine aasta osaleda. Kui suuta ära võita, siis ka WRC2-s on väga hea programm kokku pandud. Noore sportlase jaoks, kel endal võimalusi pole olnud, väga hea võimalus."

Rootsi ralli lõppes teise kohaga. "Rootsis läks hästi, aga ega liiga palju kogemust lume peal varasemalt ei olnudki. Võib-olla ootused olid väiksemad kui lõpptulemus näitas," sõnas ta.

"Peale seda said eesmärgid natuke ka ümber tehtud. Selge on see, et kiirus on olemas. Kui teha hea stabiilne hooaeg, siis juuniorist top kolm võtta on täitsa reaalne."

Just stabiilsus ongi Jürgensoni jaoks märksõna. "Kindlasti teha stabiilne hooaeg, aga mingitel etappidel, kus tunnen, et kiirus ja enesekindlus on olemas, kindlasti kiiresti sõita ja kiirust näidata," ütles ta.

"See on hea lava, kus enda talenti ja potentsiaali näidata. Aga rasked rallid nagu Sardiinia ja Kreeka - kui need saaks puhtalt vigadeta läbi, siis oleks juba väga hästi."