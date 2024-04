Madis Mihkels tegi legendaarsel Pariis - Roubaix' sõidul hinnatava etteaste

Mihkels lõpetas seltskonnas, mis finišeeris pisut vähem kui viis minutit pärast võitjat ja jagas omavahel kohad kaheksandast 16. positsioonini.

Mihkels teenis tulemuse eest 110 UCI punkti, mis teeb sellest 20-aastase eestlase karjääri kõige kopsakama saagi. Tunamullu sai ta U-23 MM-i grupisõidu neljanda koha eest sada punkti.

Ükski teine Eesti rattur pole Pariis - Roubaix' sõitu varem nii kõrgel lõpetanud.

Teist aastat järjest teenis 60-kilomeetrise soolosõidu toel Pariis - Roubaix' esikoha hollandlane Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck; 5:25.58).

Kolme minuti kaugusel järgnes kolmene seltskond Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), Mads Pedersen (Lidl - Trek) ja Nils Politt (UAE Team Emirates).

1896. aastal alguse saanud Pariis - Roubaix on üks jalgrattamaailma tähtsamaid ühepäevasõite. See algab Prantsusmaa pealinnast ja kulmineerub Belgia piiri lähedal velotrekil. Võidusõit on tuntud karmide tingimuste ja munakivilõikude poolest.