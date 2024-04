Tartu Ülikooli peatreener otsustava mängu eel: võimalused on võrdsed

Tartu Ülikool Maks&Mooritsa esitused Eesti-Läti liiga senistes veerandfinaalkohtumistes Ventspilsi vastu olid vastandlikud. Võõrsil jäädi põhiturniiri neljandana lõpetanud klubile 34 punktiga alla, kodusaalis pakuti oma fännidele kolmapäeval aga 13-punktiline võit.

Tartu meeskonna lätlasest peatreener Gundars Vetra toob välja, et nii eriilmeliste esituste põhjus peitus ettevalmistuses. Esimesele veerandfinaalmängule reisiti otse Rumeenias toimunud Põhja-Euroopa korvpalliliiga veerandfinaalkohtumiselt. Tartu sai vahepeal läbi viia kaks trenni, neist ühe Riias ja teise Ventspilsis.

"Meie meeskond on üsna noor, seepärast peame tugevasti töötama," rääkis Vetra ERR-ile. "Peame tugevaid trenne tegema, et mängudeks taktikaliselt ja füüsiliselt valmis olla. Ma arvan, et teiseks Ventspilsi-mänguks olime palju paremini valmistunud. Tänu sellele saime ka võidu."

"Paremat valmistumist peegeldas ka kohtumise kvaliteet. Tiheda graafiku ja tähtsate mängudega toime tulla oli veidi keeruline, aga ma loodan, et viimane kohtumine Ventspilsiga näitas, et oleme tagasi. Me sõidame Ventspilsi ja võimalused võiduks on seal võrdsed. Ja püüame seal teha oma parima," lisas peatreener.

Veerandfinaalseeria otsustav kohtumine toimub Ventspilsis reedel, tartlased jõudsid Lääne-Läti rannikul asuvasse sadamalinna kohale neljapäeva õhtuks. Hakkama tuleb saada ilma vigastatud tsentri Aaron Menzies'eta. Hästi on koosseisu sulandunud aga klubiga veebruaris liitunud 33-aastane ja 213 sentimeetri pikkune lätlane Davis Rozitis, kes kolmapäeval tõi Ventspilsi vastu 18 punkti ja võttis kümme lauapalli.

"Nagu kõigil teistel, on ka Rozitisel oma paremad ja halvemad hetked. Paistab, et ta annab meile mitmeid häid asju. Ta toob korvialusest tsoonist punkte. Ta pakub rünnakul mõningaid tarku lahendusi. Jah, ma arvan, et praegu sobitub ta meile hästi," rääkis Vetra.

Tartu ja Ventspilsi vahelise veerandfinaalpaari võitja kohtub Eesti-Läti liigas nelja tugevama hulgas BC Kalev/Cramoga.