Zirk tegi treeninglaagris koostööd USA ujumiskoondise tippspetsialistiga

24-aastane Zirk võttis pärast edukat MM-i lühikese hingetõmbepausi ning suundus seejärel USA-sse treeninglaagrisse. Esimese nädala treenis ta iseseisvalt San Diegos ning seejärel liitus Flagstaffis oma treeninggrupiga, et kolm nädalat rassida kõrgmäestikulaagris.

"MM jääb mulle pikaks ajaks meelde ning olen saavutatu üle väga uhke, kuid õnneks suutsin fookuse üsna kiiresti suunata olümpiamängude suunas," rääkis Zirk maailmameistrivõistlustele järgnenud perioodi kohta.

"Puhkasin pärast MM-i ehk pool nädalat ning siis esimesed paar nädalat tegin kergemaid treeninguid ja kõrgmäestikus vajutasime juba gaasipedaalile. Samas tegime pärast võistlusi ka süvaanalüüsi, et kuidas me pooliku ettevalmistusega jõudsime elu parimate tulemusteni. Olen väga palju sellest perioodist õppinud," lisas Tom Rushtoni hoolealune, kes enne olümpiat läheb veel treeninglaagritesse Türki, Hong Kongi ja Slovakkiasse.

Kõrgmäestikulaagris tegi Zirk tihedalt koostööd maailma ühe parima ujumise biomehaanika spetsialisti Mark Russelliga, kes viimased 20 aastat on abistanud USA ujumiskoondise tippe ning täiustanud nende tehnikat.

"Russell on fantastiline ning ta on meie treeninggruppi tegelikult juba pikemalt aidanud," kiidab Zirk koostööd ameeriklasega. "Treeninglaagris töötasin temaga palju, filmisime erinevaid tehnilisi nüansse, analüüsisime, katsetasime uusi asju. Maailma ujumise tipp on nii terav, et tänapäeval ainult treenerist ei piisa, tuleb kaasata inimesi, kes on samuti maailma tipus ja seda Russell kahtlemata on."

Äsja Eestisse jõudnud Zirk lendab juba peagi Rootsi, et startida reedel algaval Stockholm Openil ning saada tagasiside oma treeninglaagrile. "Kuna treeningud USA-s läksid tõesti väga hästi, siis olen positiivselt elevil enne Stockholmi," lisas ta.

"Samas olen ka realist, sest mul on kolm päeva aega kohaneda ajavahega ning selja taga on väga tugev treeningblokk. Imelisi aegu ma seal ei uju, aga proovin vaadata suuremat pilti ning selleks on see võistlus vajalik," ütles Zirk lõpetuseks.