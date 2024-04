Jefimova võitis Helsingis põhialal kuldmedali

Eelujumistes ajaga 1.07,75 kiireima aja püstitanud eestlanna läbis finaalis kaks basseinipikkust ajaga 1.07,78, mis jäi tema kuu aega tagasi Lätis ujutud hooaja tippmargile alla 0,74 sekundiga.

"Kui võrrelda tänast ja Lätis tehtud ujumist, siis alustasin palju julgemalt, mis on väga positiivne," sõnas Jefimova, kes hommikul toimunud eelujumises oli kolme sajandiku võrra nobedam. "Haiguste tõttu on siiski seda võimu ja vastupidavust vähemaks jäänud, kuid sellega tuleb treeningutel vaeva näha ning siis on kõik korras."

Jefimova järel lõpetas teisena Soome rekordinaine Ida Hulkko, kes sai kirja tulemuse 1.08,57. Pronksmedali teenis Maria Romanuk ajaga 1.08,96.

Jefimova valmistub Pariisi olümpiamängudeks ning on aasta alguses heideldnud erinevate terviseprobleemidega. Eestlanna võistleb sel nädalavahetusel Stockholmis ja järgmisel nädalavahetusel kodumaal Tartus Madwave Challenge nimelisel võistlusel.

Lars Kuljusest sai kuues Eesti meesujuja, kes alistanud 100 m vabaujumises 50-sekundi piiri. Kuljus läbis distantsi ajaga 49,93, mis andis hõbemedali. Teistkordselt astus Kuljus poodiumile 100 m seliliujumises, saavutades kolmanda koha.

Meeste 200m rinnuliujumises oli Lars Sebastian Antoniakil võimalus end joonele panna selle distantsi Tokyo olümpiamängude pronksmedalisti Matti Mattssoniga. Soomlane teenis kindla alavõidu, Antoniaki saagiks jäi pronksmedal.

Aleksa Gold ja Artur Tobler pälvisid 200 m distantsidel vastavalt vaba- ja liblikujumises hõbemedalid. Oliver Kuulpak lõpetas meeste 400 m kompleksujumise finaali kolmandana ja sama karva medali teenis Polina Sovtsa naiste 200 m seliliujumises.