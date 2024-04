Ülikooli vahetav Kriisa: arenesin siin mängijana rohkem kui kunagi varem

Eelmise hooaja West Virginia Mountaineersi ridades mänginud Eesti korvpallur Kerr Kriisa on otsustanud USA üliõpilasliigas NCAA taas meeskonda vahetada.

Kriisa hooaeg lõppes kolm nädalat tagasi Big 12 konverentsiturniiri avaringis, kui Cincinnati vastu 16 punktiga juhtinud West Virginia pidi lõpuks tunnistama vastaste 90:85 paremust. Neli hooaega NCAA-s veetnud Kriisa jaoks tähendaks see ka ülikoolikarjääri lõppu, aga eestlasel on sarnaselt teistele mängijatele, kelle karjääri on mõjutanud koroonapandeemia, võimalik kasutada ühte lisa-aastat.

West Virginia üheksa esimest mängu võistluskeelu tõttu vahele jätma pidanud Kriisa kogus lõppenud hooajal keskmiselt 33,4 minutiga 11 punkti, 4,7 resultatiisvet söötu, 2,5 lauapalli ja 0,8 vaheltlõiget. Kaugviskeid tabas eestlane 42-protsendiliselt.

"Aitäh Morgantowni inimestele, et te lõppenud hooaja eriliseks tegite. See oli keeruline aasta, aga kasvasin selle jooksul mängija ja inimesena rohkem kui kunagi varem," rääkis Kriisa teisipäeval. "Aitäh West Virginia treeneritele minusse uskumise ja minu mängu arendamise eest. Aitäh mu meeskonnakaaslastele, oleme vennad kogu eluks. WV fännid vääriksid enamat kui see, mida suudame neile anda ja armastan West Virginia suurepäraseid inimesi alati."

"Soovin treener Darian DeVriesile ja Mountaineersile tulevikus parimat, aga samal ajal olen oma nime pannud üleminekuportaali ja ootan uut hooaega," lõpetas Kriisa.

23-aastane Kriisa mängis aastatel 2020-23 ülikoolikorvpalli Arizonas, eelnevalt kuulus 190 sentimeetrit pikk tartlane nii Kaunase Žalgirise kui Bambergi Brose ridadesse.