Kriisa ja West Virginia hooaeg lõppes valusa kaotusega

Kobe Johnsoni korv viis West Virginia 12 minutit enne mängu lõppu 64:48 juhtima, aga järgmise nelja minuti jooksul vilistati Kriisa koduülikooli kahjuks kolm tehnilist viga, mis viisid Cincinnati 12 punktini. WV juhtis veel 1.34 enne lõpusireeni, siis tabas Dan Skillings Jr., Kriisa tegi leeduka Simas Lukošiuse vastu vea ning Cincinnati sai lõpuks viiepunktilise võidu.

Lukošius viskas võitjate kasuks 31 ja Day Day Thomas lisas 29 punkti, West Virginia resultatiivseim oli 17 punkti visanud Jesse Edwards. Eduseisu saavutamises suurt rolli mänginud Kriisa arvele jäi 13 punkti (visked väljakult 4/10), seitse resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja üks lauapall.

Kaotusega lõppes ühtlasi West Virginia hooaeg. Neli hooaega NCAA-s veetnud Kriisa jaoks tähendaks see ka ülikoolikarjääri lõppu, aga eestlasel on sarnaselt teistele mängijatele, kelle karjääri on mõjutanud koroonapandeemia, võimalik kasutada ühte lisa-aastat.

West Virginia võitis Big 12 konverentsis sel hooajal neli ja kaotas 14 mängu, kogu hooaja võitude-kaotuste saldoks jäi 9-23. Niigi ülitugeva konverentsiga liituvad järgmisel hooajal Kriisa endine koduülikool Arizona, Arizona State ja Utah, Oklahoma ja Texas liiguvad Southeastern'isse.

West Virginia üheksa esimest mängu võistluskeelu tõttu vahele jätma pidanud Kriisa kogus lõppenud hooajal keskmiselt 33,4 minutiga 11 punkti, 4,7 resultatiisvet söötu, 2,5 lauapalli ja 0,8 vaheltlõiget.