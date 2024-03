Paul Aron: minust on saamas igakülgne sõitja

Seejuures möödus eestlane võistluse kestel mitmest konkurendist. Päeva varem toimunud sprindis oli ta sattunud õnnetusse ja pidanud leppima vaid 18. kohaga.

Aron on jõudnud nüüd pjedestaalile igal senisel etapil: Bahreinis oli ta põhisõidus kolmas, Saudi Araabias sprindis teine ja Austraalias põhisõidus teine.

"Ma olen rahul, et jõuame jätkuvalt igal etapil pjedestaalile," sõnas Aron pärast võistlust pressikonverentsil. "Eilne päev oli minu jaoks masendav. Meil oli eile hea kiirus ja võitlesime pjedestaalikoha eest, aga sattusin teiste käki keskmesse ja kaotasime palju punkte."

"Mul on hea meel, et tegin täna hea sõidu. Veel rohkem rõõmustab mind see, et nii mina kui ka minu meeskond areneme edasi. Jõuame tipule üha lähemale. Sarja alguses on kerge muutuda liiga kiirelt liialt mugavaks."

"Jeddah'st tulles olen rahul meie edusammudega, mis ilmnesid selle nädala sõidus," jätkas Aron. "Me olime väga kiired, kiidusõnad Isackile hea võistluse ja võidu eest."

Muude manöövrite seas paistis silma 11. ring, kus Aron möödus Itaalia talendist Andrea Kimi Antonellist. Mõlemad möödusid ka Taylor Barnardist. "Loomulikult juhtub autos kõik hästi kiiresti," kommenteeris eestlane.

"Ma teadsin, et see liigutus tuleb kiirelt teha, sest Zane [kolmandaks tulnud Zane Maloney] oli taga teistest mööda saanud ja oli tegemas katset. Ma teadsin, et kui soovin võita, siis pean kiiresti mööduma."

"Tegelikult ütlesin ringi alguses, et meil kiirust jagub ja rippusin lihtsalt taga. Minu võistlusinsener sõnas "usalda ennast ja tee seda" - nii ma tegin ja kukkus hästi välja. Kindlasti üks tipphetki."

Aron on rahul stabiilselt hea hooaja algusega. "See pole tulnud eikusagilt, olen kogu elu samm-sammult arenenud. Ma arvan, et juba vormel-3 sarjas võis näha, et olen väga stabiilne," sõnas ta. "Minust on saamas igakülgne sõitja. Eriti sellises sarjas nagu vormel-2, kus tuleb sõita peaga ja targalt riskeerida.

"Seda kinnitab see, et oleme kokkuvõttes teisel kohal. Pjedestaalikoht igal nädalavahetusel ja kaks neist põhisõidus, nii et olen sellega rahul. Loodetavasti jätkub see ka järgmistel etappidel."

Vormel-2 sarja tuleb nüüd pikem paus, sest aprillis kuskil ei sõideta. Alles mai keskel kohtutakse uuesti Imolas.