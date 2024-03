Õnnetusse sattunud Aron sai sprindisõidus viimasena tulemuse kirja

Kvalifikatsioonisõidus kuuenda koha teeninud Aron alustas sprindisõitu viiendalt kohalt ning kerkis juba paari ringiga kolmandaks. Debüüthooaega tegev eestlane püsis kõrges konkurentsis kuni kümnenda ringini, mil Andrea Kimi Antonelli (Prema Racing) ning Richard Verschoor (Trident) kokku põrkasid.

Õnnetuse tagajärjel sai Aroni võistlusauto esitiib kannatada ning ta langes esikümnest välja. Mõned ringid hiljem tegi eestlane auto parandamiseks boksipeatuse, kuid lõpetas siiski sõidu ja teenis 18. koha (+1.19,1).

An intense battle for second ends up with Kimi Antonelli and Richard Verschoor both spinning at turn 12, bringing out the Safety Car #AusGP #F2 pic.twitter.com/XLpKYIkI8v