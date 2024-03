Verstappen pääses viimases kvalifikatsioonis Sainzist mööda

Esimeses kvalifikatsioonisessioonis näitas parimat minekut taas rooli taha istunud Carlos Sainz Jr. (Ferrari), kuid Verstappen (Red Bull) näitas kolmandas sessioonis taaskord klassi, kui sai kirja aja 1.15,915. Hollandlane stardib pühapäevases põhisõidus 35. korda oma karjääris esikohalt.

"See oli veidi ootamatu, aga viimase sessiooniga võib rahule jääda," ütles Verstappen. "Tundsin end hästi ja sõit oli nauditav. Nädalavahetus on veidi keeruline olnud, aga suutsime end kokku võtta ja selle üle ma olen õnnelik."

Sainzi parim ring jäi Verstappenist 0,270 sekundi võrra aeglasemaks, teisest reast stardivad Sergio Perez (Red Bull; +0,359) ning Lando Norris (McLaren; +0,400). Nende selja taga on Charles Leclerc (Ferrari; +0,520) ning kodupubliku ees sõitev Oscar Piastri (McLaren; +0,657).

Lewis Hamilton saavutas kvalifikatsiooni 11. koha (Mercedes; +1,045), tema kõrvalt saab lähte Alex Albon (Williams; +1,252), kes sõidab pärast vabatreeningul juhtunud õnnetust nädalavahetusel meeskonnakaaslase Logan Sargeanti autoga.

Austraalia GP põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 06.00.

QUALIFYING CLASSIFICATION



