Sainz Jr. on valmis Ferrari rooli istuma

Hooaja avaetapil Bahreinis kolmanda koha saavutanud hispaanlane tundis end Saudi Araabia GP võistlusnädalal kehvasti ning lõpuks selgus, et ta peab pimesoolepõletiku tõttu operatsioonile minema. Saudi Araabias sai tema asemel võimaluse 18-aastane britt Oliver Bearman, kes teenis oma F1-debüüdil seitsmenda koha.

Teisipäeval teatas Ferrari, et Sainz Jr. on operatsioonist taastunud ja valmis Austraalias vormeli rooli istuma. "Carlos jõudis paar päeva tagasi Melbourne'i ja temaga on kõik korras. Kõigi märkide kohaselt on ta võistlusvalmis," kommenteeris tiimi pressiesindaja.

Hooaja kolmas etapp Austraalias algab Eesti aja järgi reede varahommikul vabatreeningutega. Kvalifikatsioon sõidetakse laupäeva hommikul ja põhisõit pühapäeva hommikul.

MM-sarja juhib kahe etapi järel valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull) 51 punktiga. Hollandlasele järgnevad tiimikaaslane Sergio Perez (36 p) ja Ferrari piloot Charles Leclerc (28 p). Sainz Jr. on 15 punktiga kuuendal positsioonil.