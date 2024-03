Lillemetsa ja Noole koostöö lõppes

Kui äsja teatas olümpiavõitja Gerd Kanteriga koostöö lõpetamisest tippkettaheitja Kristjan Ceh, andis mitmevõistleja Risto Lillemets nädalavahetusel teada, et koostöö on lõppenud ka tema ja Erki Noole vahel.

"Tundsin, et kõik ei lähe nii, nagu võiks minna. Rääkisime sellest trennis ja läksime laiali," rääkis 26-aastane Lillemets Õhtulehele.

Aastaid Art Arvisto juhendamisel treeninud Lillemets alustas olümpiavõitja Erki Noole käe all treeningutega 2022. aasta sügisel, mullu võitis saarlane 6079 punktiga Istanbulis Euroopa sisemeistrivõistlustel pronksi. Veebruaris ja märtsi alguses harjutas Lillemets koos Kristjan Rosenbergiga kolm nädalat Tšiilis ning pärast seda jõudiski ta Noolega üksmeelsele otsusele lõpetada koostöö.

Lillemets on ühendust võtnud hiljuti Glasgow's sise-MM-il pronksi võitnud Johannes Ermi treeneri Holger Peeliga. "Praegu on veel vara midagi täpselt öelda. Olen Johannesele lubanud, et pühendun täielikult tema aitamisele. Pean nüüd läbirääkimisi pidama ka teiste meie tiimi treeneritega," rääkis Peel.

