Risto Lillemets treenib Erki Noole käe all: vajasin uut väljakutset ja värskemat pilku

Mitu aastat Art Arvisto juhendamisel treeninud 25-aastane Lillemets alustas sügisel koostööd olümpiavõitja Erki Noolega. Lillemetsa sõnul oli aeg treenerivahetuseks küps.

"Neli aastat sai tehtud ja tundus, et aste täielikku tippsporti sai võetud. Vajasin lihtsalt uut väljakutset ja värskemat pilku. Siiamaani olen selle otsusega väga rahul. Mingisugust kardinaalset erinevust pole, võib-olla mahud on suuremad ja tehnikaga on Erki natukene nõudlikum. Oleme samal lehel ja see mulle väga meeldib," kirjeldas Lillemets Noolt kui treenerit.

"Sügisesel ettevalmistusel väga palju muutusi polnud. Jooksime väga-väga palju. Peaaegu iga päev oli selline tunne, et aitab küll, ma ei jaksa rohkem. Aga 99 protsenti trennidest kannatasin ära ja sain sügisest maksimumi võetud. Kevadel saab veel hullem olema, siis lähevad need lõigud veel karmimaks. Natukene juba ootan seda aega," lisas Lillemets.

Euroopa sisemeistrivõistluste pilet on taskus kahel Eesti mitmevõistlejal – mullu sise-MM-il neljanda koha saanud Hans-Christian Hausenbergil ja Maicel Uibol. Lillemets loodab koondisekoha teenida veebruari keskel Tallinnas toimuval rahvusvahelisel mitmevõistlusel, kuid suurimad eesmärgid on seotud suve ja kümnevõistlusega.

"Kindlat kohta mul ei ole, aga Hausenbergil ja Uibol on pilet taskus. Minu kõige tähtsam võistlus on Tallinna rahvusvaheline mitmevõistlus, pean seal edukalt esinema ja kui läheb hästi, siis on EM-i võimalus olemas. Ja kui see käes, siis vaatame edasi. Vahepeal trenni tegemata ei jäta ja teen kõik nii nagu pean.

Normi tõstmisest ma saan aru, miks nad seda teevad, aga nad võiksid seda rankingu süsteemi paremini läbi mõelda ja korda teha. Teatud võistlused annavad rohkem punkte, aga mõnel sportlasel pole võimalik nendele võistlustele saada. Siis jäädki punktidest ilma. Kui Eestis on vaja näiteks kolmanda kategooria võistlusele minna, aga konkurendid osalevad esimese kategooria võistlusel, siis saavad nemad automaatselt rohkem punkte. Natukene peab kaval olema ja valima, kus võistlemas käid. 8460 punkti (kümnevõistluse MM-i norm - toim) on päris korralik tulemus, sellega saab medali võita. Nendel, kes normi ületavad, on kõik hästi, aga need, kes ei ületa, peavad vaatama, kus ja kuidas nad võistlevad," rääkis Lillemets.