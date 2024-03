Kanter ja Ceh lõpetasid koostöö

Gerd Kanter andis teada, et tema ja Sloveenia kettaheitja Kristjan Cehi 2021. aasta sügisel alguse saanud treeneri ja sportlase suhe lõppes.

"Tahan teile teada anda, et Kristjan Ceh ja mina langetasime otsuse oma professionaalse koostöö lõpetada. See otsus tuleneb erimeelsustest lähenemises treeningmetoodikale," lausus Pekingi olümpiavõitja ühismeedias.

"Kuigi lahku minna pole kunagi lihtne, siis näeme, et hetkel on see edasi liikumiseks ainus võimalus. Oleme jätkuvalt tänulikud koos töötatud aja eest ja soovime üksteisele edasistes ettevõtmistes vaid parimat."

Kanteri ja Cehi koostöö algas 2021. aasta sügisel. Kui eelnevalt sloveenil täiskasvanute suurte tiitlivõistluste medaleid veel polnud, siis juba 2022. aastal krooniti ta maailmameistriks ja EM-ilt tuli hõbemedal. 2023. aastal lisandus MM-hõbe.

2022. aastal valiti Ceh ka Sloveenia aasta meessportlaseks ja Kanter Eesti aasta treeneriks.