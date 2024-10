Erki Noolest võib saada Soome seitsmevõistleja treener

Tänavu sisemaailmameistrivõistlustel hõbeda võitnud ja neljal korral omaealiste tiitlivõistlustel kulla teeninud Vannineni ja tema senise treeneri Jesse Jokineni koostöö lõppes hooaja lõpus ja 21-aastane soomlanna otsib uut treenerit.

Nüüd kinnitas Nool Ylele, et peab Vannineni ja tema meeskonnaga läbirääkimisi. "Jah, oleme suhelnud ja räägitud on ka Saga juhendamisest. Kahe nädala jooksul peaks selgus tulema," ütles Nool. "Kui koostöö algab, peaks Saga pikemalt treenima Tallinnas, kus meil on suurepärased tingimused sisetreeninguteks. Käiksin ka Tamperes, aga mul oleks ilmselt vaja, et seal keegi teine abistaks."

Noole sõnul oleks eesmärgiks 2028. aasta Los Angelese olümpia seitsmevõistluse kuldmedal. "Saga on siis 25-aastane ja parimas eas. Ta on juba praegu, 21-aastaselt väga tugevaid tulemusi saavutanud (Vannineni rekord on mullusest 6391 punkti), aga arenguruumi on veel kõvasti nii kõikidel aladel kui ka üldfüüsises," sõnas Nool.