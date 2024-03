Kettaheite maailmameister asendas Gerd Kanteri Mart Olmaniga

Tunamullu Eugene'is maailmameistriks kroonitud ja eelmisel aastal Sloveenia rekordi 71.86 peale viinud 25-aastane Ceh ja Kanter alustasid koostööd 2021. aasta sügisel, koostöö lõppemisest anti teada teisipäeval.

"Tahan teile teada anda, et Kristjan Ceh ja mina langetasime otsuse oma professionaalse koostöö lõpetada. See otsus tuleneb erimeelsustest lähenemises treeningmetoodikale," lausus Pekingi olümpiavõitja ühismeedias kaks päeva tagasi.

Neljapäeval andis Ceh sotsiaalmeedias teada, et tema uueks treeneriks on Mart Olman, kelle seniseks nimekaimaks hoolealuseks on 2023. aastal Pariisis parakergejõustiku MM-il kuuenda koha saavutanud Egert Jõesaar.