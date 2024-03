Skoorikuningas LeBron James jõudis NBA-s 40 000 punktini

Eelmise aasta veebruaris Kareem Abdul-Jabbarist möödunud ja NBA ajaloo resultatiivseimaks mängijaks kerkinud James vajas laupäevases mängus Denver Nuggetsi vastu 40 000 punktini jõudmiseks üheksat silma ja sai sellega hakkama teise veerandaja alguses. Mängu lõpuks jäi tema arvele 26 punkti ehk Jamesi arvel on nüüd kokku 40 017 punkti. Ükski teine tegevmängija pole NBA-s jõudnud isegi 30 000 punktini.

"Keegi pole seda varem teinud ja on päris lahe, et saan sellises positsioonis olla. Kas see on mu karjääri saavutuste seas esikohal? Ei. Aga kas see tähendab midagi? Muidugi, absoluutselt. Miks see ei peaks? Kõik saavutused ja verstapostid, milleni olen oma karjääri jooksul jõudnud liigas, kus on mänginud kõigi aegade parimad korvpallurid, tähendavad minu jaoks midagi," rääkis James.

Lakers (33-29) kaotas mängu siiski 114:124, sealjuures võitis Denver (42-19) viimase veerandaja 35:25. Austin Reaves toetas Jamesi 19 punkti ja 14 resultatiivse sööduga ning Rui Hachimura lisas 23 punkti, Nuggetsi poolelt tegid tugeva mängu nii Nikola Jokic, Michael Porter Jr., Jamal Murray kui Aaron Gordon. Jokici arvele jäi üleplatsimehena 35 punkti, kümme lauapalli ja seitse korvisöötu.

Jimmy Butler viskas Miami Heati (34-26) 126:120 võidumängus Utah Jazzi (27-34) üle 37 punkti, Phoenix Suns (35-25) sai Kevin Duranti 30 punktile vaatamata kodusaalis Houston Rocketsilt (26-34) 109:118 kaotuse. Portland Trail Blazers (17-42) oli lisaaja järel 107:100 üle Memphis Grizzliesist (20-41).