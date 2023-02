LeBron James püstitas NBA kõigi aegade punktirekordi

Kareem Abdul-Jabbari senine rekord oli 38 387 punkti ja James vajas 36 punkti, et temast mööduda. 38-aastasel mängumehel ei läinud rekordi püstitamiseks isegi täit mängu vaja – kui kolmandast veerandajast oli mängida jäänud 10,9 sekundit, sai tal 36 punkti täis ja sellega möödus ta kõigi aegade edetabelis punktiga Abdul-Jabbarist.

"Ma ei uskunud, et keegi võiks Kareemi rekordi ületada," ütles Magic Johnson videoklipis, mida Jamesi õnnitlemiseks näidati.

Ka James ise tunnistas enne kohtumist, et ei mõelnud varem, et võiks selle rekordini jõuda.

"Õnnitleme LeBroni spordi ühe kõige pühama rekordi ületamise puhul," ütles NBA tegevjuht Adam Silver enda avalduses. "See on võimas saavutus, mis näitab, milline tase on tal olnud 20 aasta jooksul NBA-s mängides. Ja hämmastaval kombel jätkab ta tipptasemel mängimist ning tema korvpalliajalugu kirjutatakse veel edasi."

James lõpetas kohtumise 38 punktiga ehk NBA uus punktirekord on nüüd 38 390 punkti. Lisaks võttis James seitse lauapalli. Russell Westbrook panustas 27 punkti ja kaheksa korvisööduga. Thunderi resultatiivseim oli Shai Gilgeous-Alexander 30 punktiga, lisaks andis ta kaheksa resultatiivset söötu. Jalen Williams tõi võitjatele 25 ja Josh Giddey 20 punkti.

Tulemused:

Orlando – New York 98:102

New Orleans – Atlanta 116:107

Brooklyn – Phoenix 112:116

Memphis – Chicago 104:89

Denver – Minnesota 146:112

LA Lakers – Oklahoma City 130:133