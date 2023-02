Enden Jamesi rekordist: inimesed ei arvanud, et see kunagi ületatakse

"See on ikkagi suur sündmus. Väga paljud inimesed ei arvanud, et see saab kunagi ületatud. Arvati, et Kareem (Kareem Abdul-Jabbar jääb seda hoidma," ütles korvpallivaatleja Anthony Enden.

Kareem Abdul-Jabbar hoidis NBA kõigi aegade punktirekordit ligi 40 aastat. Eelmine rekord oli 38 387 punkti, kuid Jamesi arvel on pärast viimast mängu 38 390 punkti.

"39 aastat tagasi peaaegu ta (Kareem Abdul-Jabbar) selle Wilt Chamberlaini rekordi ületas ja arvati, et keegi seda rekordit üle ei viska," lisas Enden.

James ületas rekordi kolmanda veerandaja keskel, mille järel mäng peatati. "Mäng peatati. Seal oli kaks juhust, lisaajal ja viimasel minutil mängu kinni ei peatata, aga kui on varem, siis mäng peatatakse ja tähistatakse. Kõik olid juba mitu minutit varem püsti ja kõik filmisid seal. Legendaarne foto on sellest, kuidas Phil Knight Nike'i looja ei teinud telefoniga videot," ütles Enden.

"Kusjuures selles mängus ei olnud sellist tunnet, et ta oleks punnitanud. See juhtus kolmanda veerandaja viimasel minutil. Võib-olla ta natuke rohkem ründas ja otsis, aga see ei olnud sunnitud," kommenteeris Enden.

James proovis esialgu ameerika jalgpalli, kuid siirdus peagi korvpalli juurde.

"Tegelikult ta alustas ameerika jalgpalliga, aga üsna kiirelt leidis ta tee korvpalli juurde. Ta on füüsiliselt väga võimas, aga kui mõelda seda, et ta on 38 aastat vana, siis ta on enamus oma elust veetnud korvpalli juures. Ta kulutab väidetavalt kaks miljonit dollarit aastas taastumise peale, et hoida ennast tervena. Suuri vigastusi tal ei ole olnud" sõnas Enden.

Jamesi enda sõnul kannatab ta keha veel paar aastat mängida "Ta on ise öelnud et ta keha kannatab kaks aastat veel. Tema üks suurimaid sihte on mängida oma vanema poja Bronnyga koos," kommenteeris Enden.