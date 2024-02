Tänak Rootsi ralli eel: eelmine aasta võitsime, tahame ka nüüd tipus olla

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal lumise Rootsi ralliga. Hooaja esimesel rallil Monte Carlos neljanda kohaga lõpetanud Ott Tänak (Hyundai) ütles, et ootab Rootsi teid ning üritab koos kaardilugeja Martin Järveojaga mullust võitu kaitsta.

"Rootsi on väga kena ralli, mis on peamiselt kiiruse peale üles ehitatud. Teed on lihtsad ja lamedad, seega auto väga palju vatti ei saa, mis teeb tempo maksimeerimise lihtsamaks," ütles Tänak tuleva ralli kohta.

"Viimased korrad on meil Umeas hästi läinud ja ma tahaks neid lumevalle ja jääteid juba uuesti näha. Suurema osa ajast saad valle enda jaoks ära kasutada, sest kui oled juba lumes, oled natuke liiga kaugele läinud," lisas Tänak. "Katsed pimeduses esitavad aga väljakutse ja kui lisada sellele veel jää, siis võid väga ootamatult külje ette tõmmata."

Mullu M-Spordi võistkonda esindanud eestlane teenis Rootsis etapivõidu, kui edestas Hyundai mehi Craig Breeni ja Thierry Neuville'i vähemalt 18 sekundiga. "Meie eesmärk on hästi sõita. Eelmine aasta võitsime ja anname endast parima, et ka seekord tipus võidelda," sõnas sellest hooajast taas Hyundaiga liitunud eestlane.

Eelmisel aastal oli Tänak terve ralli vältel tasavägises heitluses Craig Breeniga, kes kogus neli katsevõitu. Kahjuks jäi see iirlase viimaseks MM-ralliks, sest Breen hukkus kaks kuud hiljem traagiliselt. Tänavusest hooajast on Rootsi ralli Brattby katse, kus iirlane mullu mõlemal läbimisel võidutses, nimetatud tema võistlejanumbri järgi ümber #42 Brattby katseks.

Hyundai eest istuvad rooli taha veel hooaja avaetapilt maksimaalsed 30 punkti teeninud Thierry Neuville ning Esapekka Lappi. Lisaks Lappile teeb hooaja avastardi ka kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota).

Toyota eest sõidavad veel Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ning Itaalia rallimees Lorenzo Bertelli, kes on varasemalt M-Spordiga aeg-ajalt etapi kaasa teinud. M-Sporti esindavad Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster. Madalamates klassides asuvad starti veel Georg Linnamäe (Toyota WRC2), Gregor Jeets (Škoda WRC2) ning Romet Jürgenson (Ford WRC3).

Rootsi ralli algab järgmise nädala neljapäeva hommikul testikatsega, esimene kiiruskatse saab alguse samal õhtul kell 19.05. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.