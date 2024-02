Tänak avapäevast: kaardis oli üks veidi optimistlik rida

Tänak langes suurest mängust Rootsi ralli neljandal kiiruskatsel, kui ta tegi suurel kiirusel lumevallide vahel pirueti. "Tundsime end hommikul autos päris okeilt, olime kiired, aga üks legendis olnud rida oli veidi optimistlik," rääkis Tänak õhtul Hyundai pressiteate vahendusel.

"Tabasin lumevalli liiga suurel kiirusel ja tegime pirueti, mis lõhkus jahutussüsteemi. Parandasime selle katsel ära, et saaksime ära sõita ning meil õnnestus auto tagasi hooldusparki tuua. Tavaliselt on esimesed läbimised üsna sõidetavad, aga nägime [reedel], kui hädas kõik olid," lisas Tänak.

Hädas oli ka teine Hyundai põhisõitja Thierry Neuville, kes alustas laupäevast võistluspäeva 11. kohalt, liidritest ligi kolme minuti kaugusel. Hyundai õnneks on mainitud liidriteks Esapekka Lappi ja Janne Ferm. "See on olnud üks minu karjääri raskemaid lumesõite. Ma ei ole kunagi sellistes tingimustes sõitnud - see on isegi Soome rallimehe jaoks ekstreemne," rääkis Lappi.

"Oleme olnud kiireimad, seega loodan näha veel rohkem lund. See ralli nõuab täiesti teistsugust sõidustiili, siin ei saa autot külg ees visata ja sõidujoon on äärmiselt kitsas. Muidu oled lihtsalt reisija. Ootame laupäevast paremaid tingimusi, aga agressiivselt ründamine on ikka keeruline," lisas soomlane.

Laupäeval on kavas seitse kiiruskatset kogupikkusega 125,96 km. Eestlastest on reedese võistluspäeva järel parimal positsioonil Georg Linnamäe, kes on üldkokkuvõttes kuues.