Kontaveit: kindlasti väga tore ja südantsoojendav tunnustus

Eelmisel aastal tippspordiga lõpparve teinud tennisisti ema Ülle Milk üllatas tütart, kui too trennis oli. "Ikka on alati hea meel selliseid positiivseid üllatusi saada, eks ta on natuke ära ka teeninud selle!" arvas ema.

Kontaveit oli uudisest veidi šokeeritud. "Loomulikult uskumatult uhke ja soe tunne," sõnas ta. "See ei olnud selline asi, mille peale ma kunagi mõelnud olen. Olen alles 28-aastane ja ei olnud selline asi, mida ootasin. Ootamatu, aga kindlasti väga tore ja südantsoojendav tunnustus."

Kontaveit ütles, et on saanud pärast profikarjääri täiskoormusega õpingutega tegeleda. "Seda ei ole enam väga pikalt jäänud. Midagi väga põnevat mul ei toimu," sõnas ta.

Endine tipptennisist andis seejärel info edasi oma elukaaslasele Brent Lepistule ning treenerile Tarmo Tiitsule, kes tunnustuse puhul aga armu ei andnud. "Preemia on olemas, raskusega väljaasted ja korralik trenn," ütles treener.