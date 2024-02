ITF kolis Eesti ja Iraani Davise karikaturniiri kohtumise Sri Lankale

Laupäeval kinnitas Rahvusvaheline tenniseföderatsioon (ITF), et Eesti ja Iraani vaheline Davise karikasarja maailmaliiga teise grupi üleminekumatš toimub Iraani asemel 15. ja 16. märtsil Sri Lankas.

ITF-i Davise karikasarja komitee tegi uue mängukoha valiku Iraani alaliidu ettepanekul pärast seda, kui komitee oli küsimust kolmandal korral otsustades rahuldanud Eesti Tennise Liidu (ETL) taotluse muuta Eesti ja Iraani vahel kavandatava üleminekumatši asukohta. Matši toimumiskohaks oli esialgu planeeritud Teheran. Uus otsus sündis pärast Eesti Tennise Liidu korduvat edasikaebamist spordiarbitraaži.

ETL tõi oma taotluses välja, et Iraan ei ole oluliste riskide tõttu turvaline koht Davise karikasarja üleminekumatši võõrustamiseks, tuginedes seejuures demokraatlike riikide valitsuste tungivatele soovitustele turvariskide tõttu Iraani mitte reisida.

Tennise Liit juhtis ka tähelepanu sellele, et oli võistlustega seoses võtnud ühendust välisministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomiteega, kelle selge soovitus oli Iraani mitte reisida - isegi mitte spordivõistlusele, nagu seda on Davise karikasarja üleminekumatš. Lisaks viitas ETL võimalikele terrorirünnaku riskidele Iraanis (sh hiljutistele rünnakutele).

Aluse matši toimumiskoha muutmiseks andis Davise karikasarja reglemendi paragrahv 29.2.5, mille kohaselt karikasarja komitee võib otsustada, et vastasvõistkonnal ei ole matši valitud toimumiskohta jõudmine või seal mängimine võimalik või praktiline tulenevalt sellistest asjaoludest nagu sõda, poliitilised rahutused, terrorism või looduskatastroof.

Algselt jättis ITF-i Davise karikasarja komitee Eesti Tennise Liidu taotluse rahuldamata. ETL vaidlustas otsused rahvusvahelises arbitraažis, mille tulemusel pidigi ITF küsimust kahel korral uuesti arutama.

Eesti Tennise Liit teatas pühapäeva hommikul pressiteates, et alaliidu jaoks on oluline sportlaste täielik turvalisus, heaolu ja tulevik, mistõttu on uus otsus Eestile sobiv.

"On kahetsusväärne, et otsuse saavutamiseks pidi Eesti Tennise Liit ITF-i otsused kaebama spordiarbitraaži suisa kahel korral – mõlemal juhul olid vahekohtu otsused ETL-i kasuks. Eesti meeskonnal on nüüd võimalik Eesti eest mängides turvaliselt keskenduda kõige olulisemale – tennisemängule," kirjutas alaliit.