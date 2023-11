Eesti Tennise Liit sai ITF-ilt vastuse: meid pole kuulda võetud

Eelmise nädala neljapäeval saabus Eesti Tennise Liidule vastus ITF-i Davis Cupi komitee otsusega, milles antakse teada, et ühtegi piirangut eestlaste Iraani reisimisel olla ei tohiks, kirjutas Delfi Sport esmaspäeval.

Eesti Tennise Liit küsis ITF-ilt ka võimalike matšist loobumise tagajärgede kohta, mille peale saatis rahvusvaheline alaliit tutvumiseks paar reeglipunkti, mis mainivad rahatrahvi, mitmeaastase võistluskeelu ja madalamasse liigasse kukutamise võimalust, kuid rõhutas, et lõpliku otsuse teeb siiski ITF-i vastav paneel.

"Viitasime oma kirjavahetuses meie välisministeeriumi ja teiste riikide soovitusele sinna mitte reisida, aga ITF-ile sellest hetkeseisuga ei piisa. Tänasel päeval on olukord selline, et me peame sinna minema, sest asukohta pole muudetud," ütles tenniseliidu peasekretär Allar Hint. "Räägime veel nendega ja üritame ikkagi põhjendada ja näidata, et seal ei ole ohutu."

Kui ITF mängupaika ei muuda, kaalub Eesti Tennise Liit Hindi sõnul tõsiselt matšist loobumist. "Uurime veel dokumentatsiooni, vaatame, millised on meie õigused ja võimalused ja siis kasutame neid," ütles ta. "Otsus, mis ITF-ile tundub väga lihtne, on meie jaoks tänase maailma kontekstis väga raske. Ning valmistab pettumust, et meid pole kuulda võetud."

ITF-i korraldatud loosi kohaselt võõrustab Davis Cupi teise tugevusgrupi sõelmängus Iraani koondis oma väljakul Eestit. Matš peaks plaanide kohaselt islamivabariigis toimuma järgmise aasta veebruaris.

Hint ütles 16. novembril ERR-ile, et liit on suhelnud ka Iraani alaliiduga. "Nende arvates on kõik okei. ITF-il on omad turvalisuse reeglid, mida nemad järgima peavad erinevate riikide suhtes sõltuvalt ohutasemest ja nad leiavad, et kõik on reeglitepärane ja ohtu ei ole," ütles Eesti Tennise Liidu peasekretär toona.

Välisministeeriumi kodulehel öeldakse Iraani kohta, et ministeerium soovitab täielikult vältida reisimist Iraani, mis on üks Venemaa tugevamaid toetajaid selle agressioonis Ukraina vastu, tarnides Moskvale ründedroone.