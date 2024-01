Madrid hakkab võõrustama vormel-1 etappi

Ifema messikeskuse ümber ehitatud uue ringraja pikkuseks on 5,47 kilomeetrit ja sel on 20 kurvi. Eeldatav ringaeg on üks minut ja 32 sekundit. Tribüünidele mahub 110 000 pealtvaatajat, mis teeb Madridi etapist ühe publikurohkeima võistluspaiga MM-sarja kalendris. Madridi etapp kuulub autospordi kuninglikku sarja esialgu 2035. aastani.

"Madrid on uskumatu linn, millel on hämmastav spordi- ja kultuuripärand. Tänase otsusega algab vormel-1 jaoks uus ja põnev peatükk Hispaanias. Madridi ringrada kehastab vormel-1 visiooni luua mitmepäevane spordi- ja meelelahutuslik vaatemäng, mis pakub fännidele maksimaalset väärtust ning hõlmab innovatsiooni ja jätkusuutlikkust," ütles vormel-1 president ja tegevjuht Stefano Domenicali.

Ühtlasi lisas Domenicali, et vormel-1 jätkab arutelusid seni võistluskalendrisse kuulunud Barcelona etapi üle ja on võimalik, et Barcelona naaseb tulevikus MM-sarja kalendrisse.

Hispaania GP-d on Barcelonas sõidetud alates 1991. aastast. Enim etapivõite on ette näidata Michael Schumacheril ja Lewis Hamilton, kes on Barcelonas võidutsenud kuuel korral.