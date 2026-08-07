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Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

Vormelisport
Suurbritannia GP Silverstone'i ringrajal
Suurbritannia GP Silverstone'i ringrajal Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Vormelisport

Reedel, 7. augustil möödub täpselt sada aastat vormel-1 sarja ühe legendaarsema võistluse ehk Suurbritannia GP sünnist.

Täpselt sada aastat tagasi toimus esimene suure auhinna sõit ja seda mitte hilisemas põhilises toimumispaigas Silverstone'is, vaid Londoni lähistel Brooklandsis, kus peeti kaks esimest võistlust.

Esimese võidu teenisid Delage 15 S8 masinal prantslased Robert Senechal ja Louis Wagner, kes läbisid koguni 110 ringi ajaga neli tundi ja 56,6 sekundit. Teisena lõpetanud britt Malcolm Campbell (Bugatti 39A) kaotas pea kümne minutiga ja kokku oligi vaid kolm finišeerijat.

Aasta hiljem peetud võistlusel oli parim taas prantslane Robert Benoist (Delage), aga seejärel jäi võistlus tükiks ajaks unarusse. Ajaloo kolmas Suurbritannia GP peeti alles 1948. aastal ja alates 1950. aastast, kui hakati jagama F1 maailmameistritiitleid, peeti juba Silverstone'i kolides sarja avaetapp.

Pärast seda on Suurbritannia GP olnud igal aastal vormel-1 MM-sarja programmis. Täpselt samasugune seeria on ette näidata veel üksnes Itaalia GP-l, mida on enamasti sõidetud Monzas. F1 sarja ehk kõige ikoonilisem võistlus Monaco GP on 1950. aastate alguses mõned korrad ka programmist väljas olnud.

Kõige enam on Suurbritannia GP pannud kinni kohalik piloot Lewis Hamilton, kes on seda teinud üheksa korda. Viis esikohta on tema kaasmaalasel Jim Clarkil ja prantslasel Alain Prostil. Tänavu võidutses esimest korda Charles Leclerc (Monaco).

Praeguse lepingu järgi on Suurbritannia GP Silverstone'i ringrajal kavas vähemalt 2034. aastani.

Toimetaja: Siim Boikov

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