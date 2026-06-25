F1 piloodid võivad Austrias jahutussüsteemi kanda

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) reeglite järgi antakse ilmahoiatus igale võidusõidule, mille jooksul ületab temperatuur 31 kraadi. See tähendab, et sõitjad saavad end varustada jahutussüsteemiga, mida kantakse sõidukombinesooni all. Kui piloot otsustab selle kasutamise vastu, peab ta ikkagi kandma autos viit kilogrammi ballasti.

Ülekuumenemine on tõsine probleem, sest vormel-1 auto kokpitis kerkib temperatuur tihtipeale üle 40 kraadi.

Austria GP on esimene võidusõit sel hooajal, mis Euroopat katva kuumalaine tõttu ilmahoiatuse saanud. Reegel kehtestati eelmisel aastal ning sai kohe kasutust Singapuri ja USA GP-l.

Austria GP on F1-sarja hooaja kaheksas etapp ning juulikuu jooksul peetakse veel kolm etappi. Seejärel läheb sari lühikesele pausile, pärast mida sõidetakse veel Hollandis, Itaalias ja Madridis. Sarja üldliider on 156 punkti kogunud Kimi Antonelli (Mercedes), kellele järgnevad Lewis Hamilton (Ferrari; 115 p) ja George Russell (Mercedes; 106 p).