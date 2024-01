Tartu Ülikool jättis Taani klubi üsna kuivale

Tartu läks kohe mängu alguses 15:2 juhtima ja lasi teisel poolajal visata külalistel vaid 11 punkti. Svendborgi visketabavus väljakult oli lõpuks vaid 26,7%, seejuures tabasid nad ka vaid iga kolmanda vabaviske (6/18).

Märt Rosenthal ja Anatoli Šundel viskasid Tartu kasuks 15 punkti, Rain Veideman lisas 12 silma. Aaron Menzies aitas 11 punkti kõrval ka 14 lauapalliga. Svendborgi resultatiivseim oli 11 silmaga Hameir Wright.

Tartu Ülikoolil on nüüd A-grupis neli võitu ja üks kaotus. Järgmine mäng peetakse selles liigas 22. jaanuaril võõrsil Poola klubi Lubliniga, kes on võitnud seni neljast mängust ühe. Svendborg on kaotanud kõik viis senipeetud mängu.