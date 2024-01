Dakari ralli katkestanud Männamale ja Lepikule terendab lootusekiir

Männama ja Lepik pidid Dakari maratonralli pärast kahte katset pooleli jätma. Üheks mõjuvaks põhjuseks oli turvalisus, sest oli näha, et neid nii-öelda uue auto muresid kohapeal lõplikult lahendada ei õnnestu.

"Century Racing CR7 masin tähendas meie meestele seda, et nad võtsid riski, sest nad ei näinud uue auto sisse. Aga see, mis nüüd juhtus, ei ole olukord, kus saaks Century Racingu meestele otsa vaadata ja küsida: "Mehed, mis nüüd juhtus?", sest need detailid, mis purunesid, olid allhankija juures tehtud," alustas Ausmees.

"Eks see läheb natukene ebaõnne kapsaaeda. Kui mõelda nüüd nende detailide peale, siis see materjal peaks olema midagi muud, kui see, mis lõpuks auto külge läks. Kindlasti on Century Racingul sellest rohkem õppida kui sõitjatel," lisas ta.

Ausmehe sõnul on varuosad teel Saudi Araabiasse ning see jätab õhku võimaluse, et Männama ja Lepik saavad rallit testikilomeetrite kogumiseks siiski jätkata.

"Veel ei saa midagi kindlat öelda, aga olles nüüd mõni hetk tagasi Urvoga rääkinud, siis nad pole veel lennupileteid koju ostnud, sest varuosade toomine pani erinevad rattad pöörlema. Küll aga ei saa meie mehed antud olukorras sport rally-süsteemis jätkata, kuid kui on juba kohale mindud, siis on iga testikilomeeter kuldaväärt hinnaga," jätkas Ausmees.

"Eestlastele paistab Dakari ralli silma, aga see pole ainus võistlus, kus meie meeskond võistleb ning nüüd uue autoga testikilomeetreid koguda oleks neile äärmiselt oluline. Aga me ei saa seda kindlalt välja öelda enne, kui varuosad on kohale jõudnud ja on uuritud, kuidas need vastu peavad. Kõik õppetunnid on väärtuslikud ning ma tean, et Urvol ja Ristol on meeletu võitlejahing, et nemad niisama käega ei löö ega jäta midagi pooleli," lisas Ausmees.

Esmaspäevase etapi võitsid Lucas Moraes ja Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing). Leedu-Eesti ekipaaž Benediktas Vanagas ja Kuldar Sikk (Toyota GR DKR Hilux) sai üheksanda koha, kaotades võitjatele 11 ja poole minutiga.

Üldliidrina jätkab saudi-araablane Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing), kellele järgneb 29-sekundilise kaotusega Carlos Sainz (Audi). Vanagas ja Sikk on kokkuvõttes 15. kohal (+38.25).

