Kiiver eestlaste probleemidest: uue auto sünnivead

Century CR7-T masinaga kulgevad eestlased on sattunud tehniliste probleemide küüsi ja üldarvestuses nad enam poolelijäänud katse tõttu kaasa ei mängi.

ETV spordisaate stuudios lahkas alanud suursündmust Rally Raidi võistkonna pressipealik Margus Kiiver.

Kas eestlaste sõit on Dakaril sõidetud?

Õnneks sõidetud ei ole. Saavad tegelikult veel edasi minna. Aga nüüd tuleb sõita katseaegade peale. Üle poodiumi nad tõenäoliselt enam sõita ei saa, aga see aasta sedamoodi ja mis teha. Ebaõnn algas suhteliselt algfaasis.

Urvo Männama ja Risto Lepik võistlevad Dakari rallil teist aastat. Eelmisel korral, kui neil oli päris hea minek, tuli paar katset enne lõppu katkestamine. Mis siis tänavu alguses selle sõidu nii keerukaks tegi, kuigi testitud on palju.

Ma arvan, et tegelikult isegi mitte nii palju, kui oleks soovinud. Need ongi mingid uue auto sünnivead, mis praegusel hetkel, ma saan aru, välja tulevad. Nendega tegeletakse. Eilne probleem suudeti tänaseks lahendada, aga juba oli järgmine probleem. Test on üks asi, võistlus on teine asi. Nagu Urvo ütles, siis esimese päeva katkestamise taga ei olnud see, et oleks millegi otsa sõidetud. Lihtsalt mingi asi väsis ära ja ei toiminud. Nii kahjuks uue autoga praegu on.

Mida tähendab katseaegade võrdluses ralli jätkamine?

Nad saavad jätkata. Neil on erinevad korralikud ajatrahvid peal ja öeldakse ka seda, et kui sa ei ole katset korralikult lõpetanud, siis sa poodiumile ei pääse. Saad küll tunnustuse, et oled Dakari läbinud, aga mitte seda, et oled Dakari arvestuses ühel või teisel kohal olnud. Ma arvan, et Century Racing meeskonnal on ka hästi oluline saada võistlejatelt seda tagasisidet, mis puudutab uut autot. Ma usun, et nui neljaks üritatakse Dakar ikkagi lõpuni sõita.

Kui kõrgele Kuldar Sikk koos leedulase Benediktas Vanagasega võib tõusta sealt 17. kohalt.

Nad sihivad ikka seda top kümme seltskonda. Aga ma olen seda ka varem öelnud, et viimastel aastatel on see läinud palju keerukamaks. Uusi meeskondi, uusi autosid ja sõitjaid on nii palju juurde tulnud. Konkurents on läinud kõvasti tihedamaks ja karmimaks kui neli-viis aastat tagasi.

Kellele võitu ennustad? Kel seda kõige rohkem vaja on?

Kindlasti oleks maruäge, kui Audi lahkuks mängust - neil on see ju viimane Dakar - nii, et saaksid ihaldatud võidu kätte. Nasser Al-Attiyah, viiekordne võitja on olnud äärmiselt üleolev enne Dakari ja tema Dakar on hästi keeruliselt alanud. Aga ma ütlen ausalt, et oleme sõitnud praegu vaid kaks pikka katset. Ausalt, ma tahaks, et tuleks keegi Audist või hoopis mõni noor ja neid paar tükki on, kellele tasub pöialt hoida.