Männama ja Lepik pääsesid Dakaril taas rajale, Al-Attiyah kerkis teiseks

Kolmapäeval sõidetud viies katse oli pikkusega 118 kilomeetrit, mis kulges suuremas osas düünides. Sellele lisandus 527 kilomeetri jagu ülesõitu. Männama ja Lepik startisid autodest viimasena ja see tähendas ka pimedas sõitmist.

Viienda katse võitis tiitlikaitsja Nasser Al-Attiyah (Prodrive Hunter), mis kergitas ta Yazeed Al-Rajhi järel teisele kohale. Kolmandaks langes Carlos Sainz (Audi). Sebastien Loeb kaotas Al-Attiyahile kolmapäeval 21 minutit ja langes kolmandalt kohalt üheksandaks.

"Kui sa lõpetad Dakari katse, on tunne alati hea. Alguses oli väike tehniline viperus, aga lahendasime selle ära. Saime sõita düünides pimedas, aga me olime selleks valmis. Olime enne lisanud autole lisatuled, rehvirõhud lasime madalamaks (1,2 bar). Kokkuvõttes kõik hästi. Hetkel tundub, et kannatab ka neljapäeval starti minna, siis on kavas 48 tunni katse, kus oleme kaks päeva ja ühe öö Empty Quarter düünides. Lihtne see ei saa olema, aga tänane andis hea tunde," rääkis Männama.

48 h Chrono Stage on kahele päevale jagatud katse, mille käigus peavad sõitjad läbima üle 600 kilomeetri. Sarnaselt varasemate maratonkatsetega ei ole esimese päeva lõpus võistlejatel meeskonna abi autode hooldamisel ja ööbitakse telkides. Uuendusena tuleb laagripaika jääda kell 16 ja liikuma saab hakata reede hommikul kell 7. Laagripaiku on korraldaja ette valmistanud kaheksa ja võistlejad peavad valima, millisesse nad kell 16 jõuavad. Varem võib laagrisse minna, hilinemise eest tuleb ajatrahv.