Nazarov avas sisehooaja: aeg, mille peale saab ehitada kiirema liikumise

Hooaja avanud Karl Erik Nazarov püstitas reedel Pärnu kergejõustikuhalli rekordi 60 meetri jooksus 6,73 sekundiga. Selle aja jooksis ta välja finaalis, edestades Ats Kivimetsa (6,85) ja Henri Saia (6,88). Eelnenud eeljooksus oli ta kuus sajandikku aeglasem.

"Eeljooks tundus natuke rabe ja võttis omajagu aega, et käima saada. Finaalis sain stardist päris hästi ära, aga distantsi teisel poolel oli tunda, et jalad on treeningutest veel rasked ja natukene läheb aega, et sellest välja tulla ja täitsa heasse vormi saada," rääkis Nazarov ERR-ile.

Sisemaailmameistrivõistluste norm on Nazarovile kuuluvast Eesti rekordist kolm sajandikku nõrgem, 6,58 sekundit ja seda hakkab ta jahtima tugevamatel välisvõistlustel jaanuari lõpust alates. Reedese ajaga jäi ta igati rahule.

"See on kolmas hooaeg, kus olen võistlemist alustanud detsembris ja üsna ühte auku on need ajad tulnud," tõdes Nazarov. "Isegi on hea, et liiga kiire aeg ei olnud, et muidu hakkad veel liiga kergelt võtma asju või üle mõtlema. See on täpselt selline aeg, kuhu peale ehitada jaanuarikuu ja teravam liikumine."

Andreas Kase viis U-18 vanuseklassis 60 meetri Eesti rekordi 6,89 sekundi peale. Naiste 60 meetri jooksus oli kiireim oma uue rekordi, 7,48 sekundiga Ann Marii Kivikas (eelnev tippmark 7,57), kes tõusis Eesti läbi aegade edetabelis kümnendaks. Tõkkesprindi Eesti rekordimees Keiso Pedriks võitis reedel 28 sajandikku rekordist lahjema aja ehk 7,94 sekundiga.

15.korda Pärnu Altiuse klubi korraldatud Karel Leetsari mälestusvõistlustel osales erinevates vanuseklassides 250 sportlast neljast riigist.