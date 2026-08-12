Ann Marii Kivikas jooksis EM-il poolfinaali

Kolme eeljooksu kokkuvõttes näitas Kivikas paremuselt neljandat aega. Eestlannast olid väledamad Takacs, itaallanna Dalia Kaddari (23,14) ja Emmanouilidou.

Kivikase senine hooaja tippmarki oli 23,22. Ta jäi enda nimel olevast Eesti rekordist 12 sajandiku kaugusele.

Kolmapäeval 24-aastaseks saanud Kivikas saavutas esimeses eeljooksus oma hooaja tippmargiga 23,16 kolmanda koha. Ta hoidis pikalt ungarlanna Boglarka Takacsi järel teist kohta, kuid kreeklannal Polyniki Emmanouilidoul õnnestus viimaste meetritega eestlannast mööduda. Takacs võitis jooksu 22,84-ga, Emmanouilidou tulemuseks fikseeriti 23,15.

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