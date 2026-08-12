Ann Marii Kivikas jooksis EM-il poolfinaali
Sprinter Ann Marii Kivikas jõudis Birminghamis toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel 200 meetri jooksus poolfinaali.
Kolmapäeval 24-aastaseks saanud Kivikas saavutas esimeses eeljooksus oma hooaja tippmargiga 23,16 kolmanda koha. Ta hoidis pikalt ungarlanna Boglarka Takacsi järel teist kohta, kuid kreeklannal Polyniki Emmanouilidoul õnnestus viimaste meetritega eestlannast mööduda. Takacs võitis jooksu 22,84-ga, Emmanouilidou tulemuseks fikseeriti 23,15.
Kivikase senine hooaja tippmarki oli 23,22. Ta jäi enda nimel olevast Eesti rekordist 12 sajandiku kaugusele.
Kolme eeljooksu kokkuvõttes näitas Kivikas paremuselt neljandat aega. Eestlannast olid väledamad Takacs, itaallanna Dalia Kaddari (23,14) ja Emmanouilidou.
Naiste 200 meetri jooksu poolfinaalid algavad kolmapäeva õhtul kell 22.20. Otsepilti näeb ERR-i kanalite vahendusel.
Toimetaja: Henrik Laever