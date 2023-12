Petrõkina: kõige raskem on end pärast ebaõnnestumist kokku võtta

"Üks on see, et mulle väga-väga meeldib uisutada publiku ees ja teine, et ma armastan hüppeid. Trennis ma võin teha neid väga palju ja tunnen ennast nendes hästi," rääkis Petrõkina ERR-i aastalõpuintervjuus.

Glamuurses naiste üksiksõidus saavutas Petrõkina jaanuaris põhjanaabrite juures Espoos peetud Euroopa meistrivõistlustel kuuenda koha. Selle, Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse, võitles ta välja vabakavaga. "Mida ma võin öelda, et ma väga võitlesin selle vabakavaga. Oli raske võtta enda keha kokku, aga ma sain hakkama sellega," rõõmustas Petrõkina. "Mitte väga hästi, aga sain sellega hakkama. Ja fännid ja kõik inimesed, terve publik väga aitas. Nad kõik karjusid. Iga hüppe teed, nad aplodeerivad, karjuvad ja see aitab."

Märtsis aplodeeris Jaapanis Saitamas talle üle 20 000 silmapaari ja Petrõkina murdis uue barjääri. Ta jõudis esimese Eesti iluuisutajana maailmameistrivõistlustel esikümnesse. "Kui aus olla, ma ei mõtle nende rekordite peale enne võistlust üldse. Pärast võistlust juba hakkan mõtlema, et oo jah, tegin ju midagi uut enda jaoks ja Eesti jaoks, Eesti iluuisutamise ajaloo jaoks. Ja muidugi tuleb selline vahva tunne ja motivatsioon töötada edasi."

Maailmameistrivõistlustel üheksanda koha toonud punktisummat viis Petrõkina edasi oktoobris, kui tegi taas ajalugu. Ta kruvis oma rekordi 194 punkti peale ja võitis mainekas Grand Prix' sarjas esimese Eesti uisutajana medali – pronksi – USA etapil. Detsembris murdis Petrõkina aga vasaku jala pindluu. Raskeid hetki on tulnud tal ületada õige mitmeid.

"Võtta ennast kokku pärast ebaõnnestumist, see on kõige raskem minu arust, sest sa hakkad mõtlema, miks. Kui sul oli halb vorm ja sul trennis ei tulnud välja, siis on arusaadav, aga kui sul tuli kõik hästi ja sa olid valmis, läksid võistlusele ja ei tulnud mitte midagi välja, siis tuleb selline tunne, et noh, mis nüüd," arutles Petrõkina. "Sellega treener väga aitab, toetab ja terve pere toetab – ütleb, et lihtsalt on vaja veel töötada ja minna edasi."

Augustis 19-aastaseks saanud Petrõkina läks Tallinnas esmakordselt jääle kolmeaastaselt ja kogu karjääri on olnud tal vaid üks treener – Svetlana Varnavskaja. "Töö oli väga suur ja pikk ja seda tööd ma tegin koos minu treeneriga. Olen talle väga tänulik, sest ta oli minuga kõik minu halvad ja head momendid koos. Ja me tegime seda koostööd nii hästi, et tulid sellised tulemused," rõõmustas Petrõkina.

***

Vaata ka spordiaastat kokkuvõtvat saadet "Aasta tipphetked 2023. Sport" ETV-s 28. detsembril kell 20.