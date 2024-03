Petrõkina langes esikümnest välja, Langerbaur parandas kohta

19-aastane Petrõkina, kes murdis detsembris vasaku jala pindluu ja pole vigastusest veel täielikult paranenud, oli vabakavas hüpetel ebakindel ja teenis 110,30 punkti. Lühikavas seitsmenda koha saanud Petrõkina lõpetas võistluse kahe kava kokkuvõttes 176,53 punktiga, mis andis talle lõpuks 16. koha.

"Olen väga pettunud. Olin hästi valmistunud, soojendus läks hästi ja hüpped õnnestusid. Aga esimene eksimus axel'il ajas mu sabinasse ja ma ei suutnud end enam kokku võtta, olen pettunud," tunnistas Petrõkina Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) pressiteenistuse vahendusel. "Lühikava tõestas, et olin valmis ja kuna uisutasin trennis ka vabakava puhtalt, olin enesekindel. Võib-olla see, et pidin kaua ootama, mõjutas mind."

MM-debütant, 19-aastane Langerbaur tegi parema vabakava kui jaanuaris Kaunases Euroopa meistrivõistlustel ja teenis 105,74 punkti. Kahe kava kokkuvõttes kogus Langerbaur 159,55 punkti ning tõusis lühikavaga võrreldes kolm kohta, lõpetades võistluse 21. positsioonil.

Kolmandat aastat järjest tuli maailmameistriks jaapanlanna Kaori Sakamoto. Lühikava järel neljandal kohal olnud 23-aastane Sakamoto tegi võimsa vabakava, teenides 149,67 punkti ja kokkuvõttes kogus ta 222,96 punkti. Viimane naine, kes suutis kolmel korral järjest maailmameistriks tulla, oli ameeriklanna Peggy Fleming, kes sai sellega hakkama aastatel 1966-1968.

Mullu esimesena medalita jäänud 17-aastane ameeriklanna Isabeau Levito tuli 212,16 punktiga hõbedale. Kaks aastat tagasi Tallinnas juunioride MM-kulla võitnud Levito tegi Montrealis puhta vabakava, mille eest teenis 138,43 punkti. Kuuendalt kohale tõusis pronksile samuti 17-aastane lõunakorealanna Chaeyeon Kim, kes sai vabakava eest 136,68 punkti ja kahe kava kokkuvõttes 203,59 punkti.

Lühikavas parima tulemuse teinud valitsev Euroopa meister, belglanna Loena Hendrickx oli vabakavas 123,27 punktiga alles kaheksas ja sai kokkuvõttes 200,25 punktiga neljanda koha. Lühikavas kolmas olnud lõunakorealanna Haein Lee sai vabakavas 121,93 punktiga 12. koha ja lõpetas kokkuvõttes 195,48 punktiga kuuendana. Tema ees sai viienda koha šveitslanna Kimmy Repond, kes oli lühikavas alles 12., aga vabakavas neljas ja kogus kokkuvõttes 196,02 punkti.

Enne võistlust:

Tänu Niina Petrõkina eelmise aasta üheksandale kohale on Eestil naiste üksiksõidus kaks kohta ja mõlemad meie neiud pääsesid ka vabakavale. MM-debütant Nataly Langerbaur sai lühikavas 53,81 punktiga 24. koha ja tuleb vabakavas jääle esimeses soojendusgrupis. Langerbaur alustab Eesti aja järgi kell 00.38.

19-aastane Petrõkina oli lühikavas endalegi üllatuseks hooaja tippmargi 66,23 punktiga seitsmes – detsembris murdis ta vasaku jala pindluu ja jalg pole veel täielikult paranenud. "Ei arvanud, et saan nii kõrged punktid. Olin väga šokeeritud, kui sain," ütles Petrõkina pärast lühikava ERR-ile.

Petrõkina eesmärk vabakavaks võiks olla esikümnesse püsima jäämine. "Kui sõidan puhtalt, ilusalt, on kõik võimalik," sõnas ta. "Aga ma ei taha rohkem kohtadele mõelda, pean tegema oma tööd nagu oskan. Ja et ei juhtuks midagi halba. Praegu puhkan, homme [ehk neljapäev] puhkepäev, üks trenn, vaatan meeste lühisõitu ja vaatame, mis tuleb reedel."

Petrõkina uisutab eelviimases soojendusgrupis ja alustab kava Eesti aja järgi kell 2.41.

Lühikavas sai esikoha valitsev Euroopa meister, belglanna Loena Hendrickx isikliku rekordi 76,98 punktiga. Teise koha sai mullu MM-il esimesena medalita jäänud 17-aastane ameeriklanna Isabeau Levito samuti isikliku tippmargi 73,73 punktiga ja kolmas oli lõunakorealanna Haein Lee 73,55 punktiga. Tiitlikaitsja, jaapanlanna Kaori Sakamoto oli lühikavas 73,29 punktiga neljas.